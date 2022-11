Le Graët avertit Deschamps, ça ne rigole plus !

Les demies ou la porte. Le boss de la FFF met une grosse pression sur Deschamps.

Une véritable hécatombe. Mais même si les Bleus seront privés de joueurs tels que Pogba, Kante et Maignan et si quelques autres ne paraissent pas dans une forme optimale, Noel Le Graët entend bien faire très bonne figure au Qatar.

« Je ne suis pas inquiet. Des jeunes peuvent se révéler. Il ne faut jamais se croire les meilleurs, mais on a un bel effectif que n'ont pas forcément les autres équipes, et une attaque qui devrait quand même peser. L'objectif reste le même : les demi-finales. Et si on ne l'atteint pas, on verra bien. »

Quid du futur du sélectionneur Didier Deschamps ? « On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main. »

Et qui change de sélectionneur ? « On verra selon les circonstances. Cela dépend du jeu, si le champion du monde nous a battus... Mais si Didier n'est pas dans le dernier carré, il ne reste pas en place de façon certaine. » C'est dit.