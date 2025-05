Le Golden Boy ET le Ballon d'Or 2025 pour le Barça ?

Et d'autres succès pourraient être au rendez-vous plus tard en 2025.

Les joueurs du FC Barcelone ont remporté le Golden Boy à quatre reprises. Lionel Messi a été le premier en 2025, suivi de Pedri, Gavi et Lamine Yamal en 2021, 2022 et 2024 respectivement. Les Catalans sont l'équipe qui compte le plus de lauréats, et cette année, leur avance pourrait se creuser.

Et à ce stade, cela devrait être le cas, car MD a annoncé que Pau Cubarsi est le favori pour remporter le Golden Boy 2025. Tuttosport a publié son classement Golden Boy à ce stade de l'année 2025, et Lamine Yamal occupe la première place. Mais comme il a remporté le prix l'année dernière, il n'est pas éligible pour le remporter à nouveau. Et comme Cubarsi est deuxième, il est désormais favori.

Lamine Yamal et Cubarsi sont les seuls joueurs actuels de Liga à figurer dans le top 10, même si Dean Huijsen (6e) rejoindra bientôt le Real Madrid. Desire Doue, du Paris Saint-Germain, occupe actuellement la 3e place, devant Myles Lewis-Skelly, Warren Zaire-Emery, Huijsen, Kenan Yildiz, Ethan Nwaneri, Geovanni Quenda et Jorrel Hato.

Remontada de Doué ?

Malgré cela, il est possible que Cubarsi soit dépassé avant la remise du prix plus tard dans l'année. Doue a des options pour progresser grâce à sa participation à la finale de la Ligue des champions ce week-end, et à sa participation à la Coupe du monde des clubs cet été.

D'un autre côté, le défenseur de Barcelone ne verra ses seules apparitions possibles se produire lors de la finale de la Ligue des Nations de l'UEFA - et même dans ce cas, il n'est pas assuré d'être titulaire pour le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente.