Le geste plein de classe de Klopp pour Eriksson

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre a révélé au début du mois qu'il lui restait, dans le cas le plus optimiste, environ un an à vivre. Il est en effet victime d'un cancer du pancréas incurable. Au cours d'une série d'interviews télévisées, le tacticien suédois, a ainsi dévoilé son amour pour Liverpool. Il avait toujours souhaité être l'entraîneur de la formation de la Mersey et Jurgen Klopp est prêt à lui céder son poste.

"Je ne le connais pas, malheureusement pas", a déclaré Klopp face aux médias anglais. "Je le connais sans le connaître, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Oui, c'était évidemment une nouvelle très émouvante quand on l'a apprise. J'ai entendu pour la première fois parler de son admiration ou de son amour pour Liverpool et du fait qu'il était un fan depuis toujours. J'ai entendu parler du match des légendes et d'autres choses de ce genre. Je ne suis pas en charge de cela et je ne peux donc rien dire à ce sujet. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est le bienvenu ici et qu'il peut s'asseoir à ma place dans mon bureau et faire mon travail pendant une journée s'il le souhaite. Il n'y a pas de problème".