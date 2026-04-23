« Le Genoa s’apprête à statuer sur l’avenir de Justin Bijlow »

Selon plusieurs médias italiens, le club de Gênes s’apprête à lever l’option d’achat inscrite dans le contrat de Justin Bijlow. Le gardien remplaçant de l’équipe nationale néerlandaise, âgé de 28 ans, restera donc en Serie A jusqu’en milieu d’année 2029.

Grâce notamment à ses performances entre les perches, le club génois occupe actuellement une confortable treizième place. Depuis son arrivée, le gardien originaire de Rotterdam a disputé douze matches officiels et a préservé ses cages inviolées à trois reprises.

Son contrat actuel expire en juin 2024, mais le club transalpin souhaite évidemment le conserver, ce qui est désormais acté.

L’ancien portier de Feyenoord, club où il a passé deux décennies, devrait donc rester à Gênes.

Au Feyenoord, Timon Wellenreuther était devenu le numéro un sous les ordres de Robin van Persie, contraignant Bijlow à chercher du temps de jeu ailleurs pour nourrir ses ambitions internationales.

Entre-temps, il a retrouvé son statut de troisième gardien des Oranje et peut espérer un billet pour le prochain stage de l’équipe nationale aux États-Unis.

Après la Coupe du monde, il sera donc officiellement lié à Gênes, qui disputera pour la quatrième saison consécutive l’élite italienne.