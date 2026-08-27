La star anglaise Raheem Sterling est désormais menacée d'une peine de prison après avoir été accusée de conduite dangereuse et d'infractions liées à la drogue à la suite d'un accident de la route sur l'autoroute.

L'ancien attaquant de Manchester City, Liverpool et Chelsea a été arrêté en mai de cette année après avoir été filmé au volant de sa Lamborghini d'une valeur de 270 000 livres sterling, avant de percuter les glissières de sécurité vers neuf heures du matin sur l'autoroute M3, dans le Hampshire.

Sterling, âgé de 31 ans, a également été accusé de ne pas avoir fourni d'échantillon après son arrestation, et il doit comparaître devant le tribunal le 15 septembre, comme l'a rapporté le journal anglais « Telegraph ».

Un porte-parole de la police du Hampshire et de l'île de Wight a déclaré : « Raheem comparaîtra devant le tribunal le mois prochain pour répondre d'accusations liées à un accident de la route survenu sur l'autoroute M3. »

Il a ajouté : « Raheem Sterling, 31 ans, originaire du Berkshire, a été inculpé des infractions suivantes : conduite dangereuse, possession de protoxyde d'azote destiné à une inhalation illicite, et refus de fournir un échantillon.

Ces accusations font suite à un accident impliquant un seul véhicule, une Lamborghini, sur l'autoroute M3 en direction du sud, à proximité de l'échangeur de Winnall, le 28 mai 2026. »

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La conduite dangereuse est passible d'une peine maximale de deux ans de prison en cas de condamnation. Le protoxyde d'azote, également connu sous le nom de gaz hilarant, est devenu un problème dans le football ; ce gaz est classé parmi les stupéfiants de la catégorie « C », et sa possession est passible d'une peine maximale de deux ans de prison, mais elle se solde le plus souvent par une amende ou des travaux d'intérêt général.

Sterling, qui a été remis en liberté sous caution après son arrestation, est resté sans club depuis son passage à Feyenoord à la fin de la saison dernière, après avoir rompu ses liens avec Chelsea.

L'attaquant avait auparavant connu le succès avec Manchester City après y avoir été recruté en provenance de Liverpool en 2015, remportant quatre titres de Premier League, ainsi que cinq titres en Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre. Son transfert ultérieur à Chelsea en 2022 a coïncidé avec une baisse de niveau marquée.

Son prêt à Arsenal il y a deux saisons n'a pas débouché sur un transfert définitif, malgré le soutien de Mikel Arteta, alors entraîneur d'Arsenal, qui avait déjà travaillé avec lui à Manchester City. Sterling est resté sans équipe cette saison jusqu'en février, lorsqu'il a vécu une courte expérience en première division néerlandaise.

Raheem a disputé 82 matches internationaux avec la sélection anglaise et a participé à trois phases finales de Coupe du monde, son dernier match avec la sélection de son pays remontant à la Coupe du monde 2022. Il a remporté le trophée de joueur de l'année décerné par les écrivains du football ainsi que le trophée du meilleur jeune joueur de l'Association des footballeurs professionnels en 2019.