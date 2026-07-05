Orlando Gil, gardien de la sélection paraguayenne, a défendu le style de jeu de son pays après un accrochage avec la star française Kylian Mbappé à l’issue du huitième de finale de la Coupe du monde 2026.

Le gardien avait lancé le ballon en direction de l’attaquant français, lequel avait ignoré sa tentative de poignée de main après le coup de sifflet final.

Gil a été désigné homme du match, une rencontre que Mbappé a fait basculer en faveur de la France sur penalty.

Selon le quotidien espagnol AS, l’incident a éclaté lorsque le gardien s’est avancé pour serrer la main de l’attaquant à la fin du match, mais ce dernier l’a ignoré. Gil a alors lancé le ballon dans le dos de la star du Real Madrid, qui a poursuivi sa célébration sans réagir.

Le journal a rapporté les propos du gardien, qui a déclaré sans détour : « J’ai tendu la main pour le féliciter, mais il ne m’a accordé aucune attention. J’ai vraiment vécu un moment de grande colère. C’était tout, et après ça, je me suis calmé. Je tiens simplement à le féliciter, car ils ont réalisé un parcours formidable et sont candidats au titre. »

Dans la foulée, le gardien est revenu sur les critiques visant le style de jeu paraguayen sous la direction de l’entraîneur Gustavo Álvaro : « C’est ça, le football, et s’ils ne sont pas habitués à ça, que pouvons-nous y faire ? Le Paraguay, c’est comme ça : nous sommes une équipe très rude et très forte physiquement, et nous voulions imposer notre présence sur le terrain et nous montrer sous notre meilleur jour. Si le ballon passe, le joueur ne passe pas, et je pense que l’équipe a livré une bonne performance. »

À 26 ans, Gil a confirmé son statut de gardien de premier plan dans ce tournoi grâce à son héroïque séance de tirs au but face à l’Allemagne et à ses multiples arrêts qui ont étouffé les velléités françaises tout au long de la rencontre.