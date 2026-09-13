Matej Kovár a vécu un moment particulièrement douloureux dimanche soir lors du match à domicile du PSV contre le Sparta Rotterdam. Le gardien a commis une erreur flagrante sur le but d’ouverture de Milan Zonneveld, avant de laisser clairement transparaître sa frustration.

Le Sparta a pris l’avantage à la surprise générale après un quart d’heure de jeu au Philips Stadion. Après un long ballon de Bas Kuipers, Zonneveld a échappé à la défense d’Eindhoven, puis Kovar est sorti de son but pour écarter le danger.

Tout s’est complètement mal passé pour le gardien du PSV. Kovar semblait pouvoir dégager le ballon sans difficulté, mais l’a complètement manqué, laissant ensuite Zonneveld filer seul et pousser le ballon dans le but vide pour le 0-1.

Sur les images d’ESPN, on voit ensuite clairement la réaction de Kovar à son énorme erreur. Le gardien tchèque crie distinctement les mots : « Puta madre ».

Pour le PSV, cette bourde a marqué un début de match dramatique contre le Sparta. L’équipe de l’entraîneur Peter Bosz s’était déjà procuré une occasion par l’intermédiaire de Guus Til, mais ce sont bien les visiteurs qui ont frappé sur leur première grosse opportunité.

Kovar n’a finalement pas eu à rester longtemps mené au score. À la 23e minute, Sven Mijnans a remis les deux équipes à égalité et le PSV a ainsi réparé les dégâts du but encaissé très tôt.

Bosz a débuté contre le Sparta en laissant notamment Ivan Perisic, Ricardo Pepi et Ruben van Bommel sur le banc. Devant, Esmir Bajraktarevic, Til et Amir Bouhamdi ont eu sa préférence.







