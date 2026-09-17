Ronwen Williams, gardien de but du club sud-africain des Mamelodi Sundowns, a qualifié de difficile la confrontation face à Al Ahli, prévue samedi soir dans le cadre du match de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique en Coupe intercontinentale des clubs, soulignant la nécessité de se concentrer et d'éviter de commettre des erreurs face à l'équipe saoudienne.

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Le gardien international sud-africain a déclaré, dans des propos accordés au site officiel de la Fédération internationale de football (FIFA) : « C'est formidable d'affronter une équipe comme Al Ahli, champion d'Asie deux années consécutives, c'est pourquoi notre tâche sera extrêmement difficile face à elle, et nous devons nous concentrer et ne pas commettre d'erreurs. »

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Williams a ajouté : « Le match est difficile face au double tenant du titre consécutif de la Ligue des champions d'Asie Elite, et Al Ahli possède un ensemble de joueurs de talent qui ont participé à la dernière Coupe du monde avec les sélections de leurs pays, comme le Brésilien Roger Ibañez, le Turc Merih Demiral, l'Anglais Ivan Toney et le Sénégalais Édouard Mendy. »

Le gardien des Sundowns a évoqué la confrontation face à son compatriote sénégalais Édouard Mendy, gardien de but d'Al Ahli, exprimant son admiration pour le parcours qu'a réalisé son homologue sur le continent africain au cours des dernières années.

Williams a dit à propos de Mendy : « J'admire le parcours remarquable qu'a réalisé Mendy, et je l'ai suivi de près tout au long de sa carrière, mais je n'ai jamais eu l'occasion de jouer contre lui, même si je le connais bien après avoir suivi son parcours et l'avoir vu remporter de nombreux titres avec la sélection sénégalaise. »

Les propos de Williams interviennent avant la confrontation très attendue qui opposera les Sundowns à Al Ahli, dans un match d'une grande importance pour les deux équipes, chacune cherchant à décrocher son billet de qualification et à poursuivre son parcours en Coupe intercontinentale des clubs, dans une grande attente autour de cette confrontation africaine à dimension mondiale.