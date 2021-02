Le gardien d'Elche surpris par Messi

Le geste de Leo Messi en fin de match a surpris le gardien d'Elche, Edgar Badia.

Un curieux incident s'est produit au Camp Nou après la victoire 3-0 de Barcelone sur Elche mercredi, quand Edgar Badia a demandé à Lionel Messi son maillot.

L'Argentin a pris son maillot et l'a donné au gardien de but d'Elche, qui a admis avec un message sur Twitter qu'il avait été surpris lorsque le capitaine de Barcelone lui avait également demandé son maillot.

Les caméras de télévision ont capturé le moment et la réaction interloquée de Badia et la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux après le match.

"Oui, j'ai été surpris", a admis Badia sur Twitter. «Mais savez-vous à quoi je pensais malgré le résultat? Que cette équipe va être sauvée. En tant qu'ÉQUIPE, en tant que GROUPE. «Nous continuerons à avancer, à nous améliorer et à rivaliser avec n'importe quel rival. Super première mi-temps hier! Il faut le faire."

Après deux mauvais résultats à domicile, avec une déroute 4-1 en Ligue des champions contre le PSG et un nul 1-1, en Liga, contre Cadix, le Barça se devait de gagner au Camp Nou face à Elche, 18e et relégable au coup d'envoi de la rencontre.

Et le club catalan s'est largement imposé avec une victoire 3-0 avec un doublé de Messi. Le Barça remonte à la troisième place du classement de la Liga avec 50 points au détriment du FC Séville (48 points).

Et dès samedi, le club Blaugrana se rendra à Séville dans l'optique de distancer un peu plus son poursuivant et de rattraper les deux clubs madrilènes, l'Atlético, leader avec 55 points et le Real, dauphin avec 52 points.

Pour rappel l'avenir de Leo Messi est toujours aussi flou au sein du FC Barcelone. Dans l’état actuel des choses, le sextuple lauréat du Ballon d’Or se retrouvera parmi les joueurs libres suite à l'expiration de son bail en juin prochain.

Les géants de la Liga n’ont pas perdu espoir de prolonger leur génie, mais des questions continuent à être posées sur l’avenir de Messi alors que ce dernier réfléchit à ses options à un moment clé de sa carrière. Le PSG et Manchester City sont disposés à lui offrir un pont d'or.