Le gardien de Manchester City aux portes de Leeds

Leeds United se rapproche du recrutement du gardien de Manchester City James Trafford, afin de renforcer le poste de gardien de but de l'équipe avant le début de la saison prochaine.

Selon le journal « The Athletic », Leeds United est sur le point de finaliser le transfert du gardien de Manchester City pour environ 47 millions d'euros, bonus compris.

L'international anglais de 23 ans, qui privilégiait un transfert vers le stade d'Elland Road, devrait devenir la troisième recrue estivale du club après Tarek Muharemović et Harry Wilson.

Leeds United tenait à renforcer le poste de gardien de but après le départ de Karl Darlow à Manchester United.

Après que Newcastle a manifesté un temps son intérêt pour le gardien anglais, Trafford devrait désormais rejoindre Leeds.

Trafford avait rejoint Manchester City l'été dernier avec l'ambition de devenir le gardien titulaire, mais il a reculé dans la hiérarchie après l'arrivée surprise de Gianluigi Donnarumma.

La saison dernière, Trafford a disputé 17 matches toutes compétitions confondues, ses participations les plus marquantes ayant eu lieu lors des victoires de City en FA Cup et en Coupe de la Ligue anglaise.