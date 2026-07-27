Le gardien de but égyptien à un pas du championnat marocain

Le gardien international égyptien Mohamed Abou Gabal s'apprête, semble-t-il, à vivre sa première expérience professionnelle hors des terrains égyptiens, après s'être rapproché d'un transfert vers le championnat marocain, une étape qui pourrait lui offrir l'occasion d'inscrire son nom dans les annales de la compétition.

Le site "Sport7" marocain a révélé que Mohamed Abou Gabal est parvenu à un accord de principe avec la direction du club de l'Hassania d'Agadir, en vue de rejoindre les rangs de l'équipe durant la période actuelle des transferts.

Le rapport a indiqué que les négociations entre les deux parties évoluent dans une direction positive, dans l'attente de parvenir à l'accord définitif et de signer officiellement les contrats.

En cas de conclusion officielle de l'opération, Mohamed Abou Gabal deviendra le premier gardien de but égyptien de l'histoire à disputer les compétitions du championnat professionnel marocain.

L'intérêt de l'Hassania d'Agadir pour le recrutement d'Abou Gabal intervient après le départ du gardien titulaire Badreddine Abaïr, dont le contrat avec l'équipe a pris fin, ce qui a poussé la direction du club à chercher un gardien doté d'une expérience internationale pour le remplacer.

Mohamed Abou Gabal possède un parcours remarquable dans le football égyptien, ayant défendu les couleurs de plusieurs clubs, notamment le Zamalek, l'Al Bank Al Ahly, Smouha et Modern Sport.

Il a également disputé 14 matches internationaux sous le maillot de la sélection égyptienne et a été l'un des éléments les plus en vue de l'Égypte lors du parcours de la Coupe d'Afrique des nations 2021, disputée au début de l'année 2022, contribuant à l'accession de la sélection à la finale, après avoir affiché des niveaux remarquables durant le tournoi.