Le Français tremble : le fantôme de Ronaldo hante Mbappé au Real Madrid

La star française Kylian Mbappé a manqué un penalty repoussé par le gardien Valles au stade de La Cartuja, ce qui a coûté au moins un point à son équipe au milieu d'une vive polémique, ravivant chez le joueur des craintes du passé, et ce après une séquence gestuelle comprenant deux pas vers la gauche, autant vers l'avant, un court arrêt, puis trois pas supplémentaires et un dernier pour se préparer à frapper du pied droit.

Le journal espagnol « As » a rapporté que cette crise du point de penalty avait poursuivi le joueur durant sa première année pendant des semaines, sinon des mois, son penalty manqué en décembre 2024 au stade de San Mamés l'ayant plongé dans une crise de confiance, puisqu'il s'agissait du deuxième en une seule semaine après en avoir raté un autre à Anfield. Dans des débuts où les choses n'ont pas tourné à son avantage, les penalties ne l'ont pas aidé, et le Real Madrid a subi les conséquences de ces deux défaites face à l'Athletic Bilbao et à Liverpool.

Le joueur s'est publiquement blâmé lui-même, ce qui a contraint l'entraîneur Carlo Ancelotti à autoriser plusieurs tireurs de penalties, Vinicius et Jude Bellingham s'y étant essayés sans grand succès. Et bien que la situation soit différente aujourd'hui, Kylian fait de nouveau face à ses doutes depuis le point de penalty.

Le penalty repoussé par Valles au stade de La Cartuja a marqué la poursuite de la série d'échecs, venant s'ajouter au penalty manqué qu'il avait tiré précédemment en quart de finale de la Coupe du monde face au Maroc, lorsque le gardien Bono était son principal adversaire.

Cette série négative oblige tout le monde à se pencher sur les statistiques globales : avec le penalty manqué hier, Kylian Mbappé porte son bilan à 16 penalties ratés sur 81 tirés, hors séances de tirs au but, soit un taux d'échec de 19,7 %. Ce taux d'échec grimpe avec le Real Madrid pour atteindre 20,8 %, avec 5 penalties manqués sur 24, soit en moyenne un penalty raté sur cinq.

Les données des deux derniers grands spécialistes du tir de penalty avec le Real Madrid affichent une fiabilité bien supérieure : sous le maillot blanc, Cristiano n'en a manqué que 14,1 %, soit 13 sur 92, tandis que Sergio Ramos a raté un pourcentage plus faible de 4,3 %, soit un seul sur 23, hors séances de tirs au but dans les deux cas. Cet indicateur révèle clairement que la tension pèse désormais davantage sur les nerfs et le pied de Mbappé.



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L'entraîneur José Mourinho a défendu son attaquant de manière poétique en revenant sur les événements du stade de La Cartuja, déclarant avec fermeté : « Lorsque l'un d'entre nous s'avance pour tirer un penalty, nous nous avançons tous. »

Le technicien portugais a témoigné d'une grande admiration pour le porteur du maillot numéro 10 dans ses évaluations individuelles, déclarant lors de sa première conférence de presse : « C'est un très bon joueur. »

Kylian Mbappé conserve son leadership absolu, car ni José Mourinho ni le vestiaire ne perdront confiance en lui à cause d'un penalty manqué lors de la quatrième journée du championnat, surtout après que l'international français a entamé sa saison en livrant de solides performances, comme son triplé face à la Real Sociedad.

Les seules craintes se limitent à ce qui se passe dans l'esprit de Mbappé lui-même, car son leadership au point de penalty demeure incontestable jusqu'à présent, et Kylian ne peut se passer de ce précieux moyen de marquer des buts dans sa quête du Ballon d'or, du titre de meilleur buteur et du Soulier d'or.