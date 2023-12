Le flop Van de Beek s'offre au Barça

Le FC Barcelone dispose d'une faible marge de manœuvre sur le marché des transferts en janvier

Comme c'est le cas depuis l'arrivée de Joan Laporta au club pour la deuxième fois, des transactions à prix cassés seront envisagées au cours de la période hivernale. L'un d'entre eux pourrait être Donny van de Beek de Manchester United.

Le milieu de terrain néerlandais a lutté pour obtenir du temps de jeu depuis qu'il a quitté l'Ajax pour rejoindre United. Il a récemment admis qu'il avait besoin de jouer des matches, car même l'arrivée de l'ancien entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, ne semble pas l'avoir rapproché de la rédemption. Cette saison, il n'a joué que 21 minutes, après 291 minutes pour l'ensemble de la saison dernière.

L'article continue ci-dessous

À 26 ans, sa position est compréhensible et, selon Sport, il cherchera à quitter le club en janvier. La Juventus est intéressée par van de Beek, car elle cherche à pallier les suspensions de Paul Pogba et Nicolo Fagioli. Le journal catalan affirme qu'il s'est proposé au FC Barcelone et note que les Blaugrana étaient intéressés par le recrutement du partenaire de Frenkie de Jong au milieu de terrain de l'Ajax avant qu'il ne parte à Manchester.

La cellule de recrutement n'est pas très enthousiaste à l'idée de signer une solution à court terme pour remplacer Gavi, blessé pour six mois, mais l'équipe d'entraîneurs pense qu'il pourrait être utile pendant une longue saison.

Il est fort probable qu'il s'agisse d'un prêt, étant donné que le FC Barcelone ne dispose que d'un pouvoir d'achat limité en raison du dépassement de son plafond salarial. Bien que van de Beek soit sans aucun doute utile, le FC Barcelone a davantage besoin d'un milieu de terrain plus profond pour commencer le jeu. Van de Beek rejoindrait la zone la plus encombrée du terrain pour Barcelone en termes de qualité, avec Pedri, Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong, Sergi Roberto et Fermin Lopez qui se disputent les minutes dans cette zone.