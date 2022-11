Le flop Raphinha au Real Madrid ? Sa réponse cash

Les choses ne se sont pas encore arrangées pour Raphinha depuis son transfert de Leeds à Barcelone pour 58 millions d'euros l'été dernier...

Raphinha était très demandé cet été après avoir impressionné en Premier League avec Leeds, et le FC Barcelone a été heureux de battre Chelsea pour la signature du Brésilien.

L'ailier de 25 ans sera probablement titulaire avec le Brésil lors de la prochaine Coupe du monde au Qatar, après avoir inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives lors de ses 11 premières sélections avec la Selecao. Mais les choses ne vont pas aussi bien au Camp Nou, Raphina n'ayant marqué qu'un seul but en 17 matchs toutes compétitions confondues - mais avec quatre passes décisives - et il semble avoir dérivé derrière Ousmane Dembele, Ferran Torres et Ansu Fati dans la réflexion de Xavi pour un poste d'ailier.

Les spéculations commencent à monter sur le fait que le Barça serait déjà prêt à le vendre, surtout après avoir quitté la Ligue des Champions de cette saison au stade de la phase de poules. Mais un transfert au Real Madrid reste hors de question.

"Bien sûr, je dirais 'non' au Real Madrid", a déclaré Raphinha à Sique Rodriguez et Lluis Flaquer sur le podcast Que T'hi Jugues sur Cadena SER. "Jouer pour le Barca était le rêve que j'avais quand j'étais enfant".

Parmi les quatre ailiers du Barca, il est malheureux pour Raphinha que le côté préféré de Dembele soit à droite - le même que celui de Raphinha. Le Français a été l'attaquant le plus productif du Barca après Robert Lewandowski avec cinq buts et sept passes décisives dans toutes les compétitions.

"J'ai eu une discussion avec Xavi, et je lui ai dit que j'aimerais jouer à droite. Je lui ai dit que j'aimerais être en compétition là où je peux contribuer à l'équipe. Ça ne me dérangeait pas d'être en concurrence avec Dembele. Sur la gauche, je ne peux pas contribuer beaucoup".