La somme mirobolante versée par Kylian Mbappé à l'État français a été révélée.

Considéré comme le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, Kylian Mbappé est également l'un des visages les plus commercialisables, les plus reconnaissables et les plus désirables du monde du sport. En tant que tel, le Français a gagné un joli pactole depuis qu'il est apparu sur la scène de l'AS Monaco.

Désormais l'un des nouveaux Galactiques du Real Madrid, l'ancienne star du PSG vient de réaliser le transfert « libre » le plus lucratif du monde du football, même si son salaire chez les Blancs est en fait inférieur à ce qu'il gagnait dans son pays d'origine.

Les impôts vont frapper

Le joueur de 25 ans gagnera 288 000 euros par semaine dans la capitale espagnole et percevra une prime de 150 millions d'euros, répartie sur les cinq années de son contrat. En tant que l'une des personnes les plus riches du monde du football, Kylian Mbappé a dû renoncer à une bonne partie de ses revenus pour payer ses impôts. En Espagne, la rumeur veut que le Real Madrid ait fait pression sur le gouvernement régional pour qu'il adopte la « loi Mbappé » afin d'alléger le fardeau fiscal du nouvel arrivant.

Les Blancos ont fait de même deux ans après l'arrivée de David Beckham, en faisant adopter une loi permettant aux étrangers qui s'installaient en Espagne de payer un impôt sur le revenu fixe de 24 %, quels que soient leurs revenus. Indépendamment du fait que cela se concrétisera ou non, le média français BFMTV affirme savoir combien Mbappé a payé à l'État français depuis 2017. On affirme que l'ancien joueur du PSG a dû payer 261 millions d'euros d'impôts. Il n'est donc pas étonnant que le président français Emmanuel Macron ait été le premier à savoir quand le transfert de Mbappé au Real Madrid serait confirmé et que la relation entre les deux soit considérée comme saine. Le PSG, lui, cherche toujours un remplaçant.