Le fils de Ronaldinho rend son papa très fier

Le fils de l'ancien attaquant brésilien Ronaldinho a signé un contrat permanent avec l'équipe des moins de 19 ans du FC Barcelone.

ESPN a rapporté en janvier que Joao Mendes de Assis Moreira, 18 ans, s'entraînait avec l'équipe juvénile A du Barça en attendant une décision sur l'opportunité de lui accorder un contrat.

Il suit les traces de son père

Après un essai réussi, le Barça a pris une option pour prolonger le séjour de Mendes. Il a signé un contrat jeudi avec le directeur de l'académie Jose Ramon Alexanco.

Des sources ont déclaré à ESPN que le contrat de Mendes se poursuivra jusqu'à l'été prochain, lorsque l'attaquant quittera la catégorie d'âge des U19. Les sources ont ajouté que le club évaluera s'il est possible de proposer un contrat prolongé après l'expiration de son contrat initial.

L'adolescent jouait pour Cruzeiro depuis l'âge de 14 ans mais a résilié son contrat avec le club brésilien à la fin de l'année dernière.

Il s'agit d'un attaquant gaucher qui peut jouer en première ligne. Sa carrière a été supervisée par son oncle, Roberto de Assis Moreira, qui a également joué un rôle actif dans la carrière de Ronaldinho.

Le transfert de Mendes à Barcelone permettra à Ronaldinho de passer plus de temps dans la ville où il a passé cinq ans en tant que joueur, de 2003 à 2008.

Ronaldinho, 42 ans, a déjà été à Barcelone pendant que son fils était à l'essai au Camp Nou et il a participé à la Kings League de Gerard Piqué le week-end dernier.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2002 a joué pour l'équipe du streamer espagnol Ibai Llanos dans la compétition à sept, mais n'a pas pu empêcher la défaite aux tirs au but.

Au cours de sa carrière au Barça, Ronaldinho a marqué 94 buts en 207 apparitions pour le club, l'aidant à remporter la Ligue des champions en 2006 et deux titres de LaLiga.

Le Paris Saint-Germain et l'AC Milan font partie de ses autres anciennes équipes en Europe, tandis qu'il a joué pour Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro et Fluminense au Brésil et pour Queretaro au Mexique. Il a pris sa retraite en tant que joueur en 2015.