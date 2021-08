Le fils de l'ex star de Chelsea, Michael Ballack, tué dans un accident

Emilio Ballack, fils de Michael Ballack, a été impliqué dans un accident de quad mortel ce jeudi matin.

Triste nouvelle pour Michael Ballack et ses proches. Père de trois enfants, l'ancienne star du football allemand et de Chelsea a perdu l'un de ses fils ce jeudi matin. En effet, Emilio, le fils de l'ancien milieu de terrain de Chelsea, aurait été tué dans un accident de quad au Portugal.

Le jeune homme de 18 ans serait décédé dans un accident vers 2 heures du matin jeudi matin près de Troia, au sud de Lisbonne, près d'une maison appartenant à son père. Les détails de l’incident qui aurait conduit au décès d’Emilio Ballack ne sont pas encore totalement connus, mais le média portugais TVI24 décrit l’accident comme s’étant produit à côté d'un immeuble connu sous le nom de Villas do Mar, les pompiers intervenant depuis Grândola.

L'article continue ci-dessous

Emilio était l’un des trois enfants que Ballack a eu avec son ex-femme Simone Lambe, avec Louis et Jordi. C’est une perte tragique pour Ballack, 44 ans, et sa famille. L’ancien milieu de terrain est considéré comme l’un des plus grands joueurs allemands de tous les temps.

Michael Ballack, 44 ans, a connu une carrière en club et internationale de premier plan, remportant un triplé de titres de Bundesliga avec le Bayern Munich dans son pays natal avant de rejoindre Chelsea, où il a remporté le titre de Premier League en 2010.

En sélection nationale, Michael Ballack compte 98 sélections et était notamment de la partie lors des très beaux parcours de l'Allemagne en 2002, avec un échec en finale de la Coupe du monde contre le Brésil, et lors de l'Euro 2008, avec une défaite encore en finale contre l'Espagne cette fois-ci.