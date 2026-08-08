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imago-sport-1080785304.jpgANP
Jeroen van Poppel

Traduit par

Le fils de Koeman partage un message privé choquant : « Bizarre, ce qui arrive dans sa boîte de réception… »

NEC Nimégue vs Telstar
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R. Koeman

Ronald Koeman junior a partagé un message choquant via Instagram après la victoire surprise de Telstar sur la pelouse du NEC (1-2). Une réaction privée particulièrement grossière d’un suiveur du football a été rendue publique sur le compte du gardien.

La story Instagram a été publiée par le management de Koeman, qui gère son compte.

« Les DM de ce compte sont gérés par le management de Ronald (Wasserman, ndlr). Pourtant, à chaque fois, ce qui arrive dans les DM est hallucinant », peut-on lire dans la story. « Cette saison, nous mettrons plus souvent ces comptes en lumière. »

Un screenshot d’un message reçu par Koeman après le match accompagnait ce texte. Un utilisateur du nom de Ramon a envoyé : « kk chien, ta kk mère, que tout ton kk arbre généalogique crève, kk pédé. »

Le message prend une dimension supplémentaire particulièrement douloureuse en raison de la situation privée de la famille Koeman. Bartina Koeman, la mère de Ronald junior, souffre d’un cancer du sein chronique.

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Koeman a disputé l’intégralité de la rencontre samedi dans le but lors de la belle victoire de Telstar à Nimègue. Le club de Noord-Holland a frappé fort dès l’ouverture de la saison en s’imposant 1-2 contre le NEC. Koeman a reçu un carton jaune en fin de match pour gain de temps.


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