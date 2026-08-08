Ronald Koeman junior a partagé un message choquant via Instagram après la victoire surprise de Telstar sur la pelouse du NEC (1-2). Une réaction privée particulièrement grossière d’un suiveur du football a été rendue publique sur le compte du gardien.

La story Instagram a été publiée par le management de Koeman, qui gère son compte.

« Les DM de ce compte sont gérés par le management de Ronald (Wasserman, ndlr). Pourtant, à chaque fois, ce qui arrive dans les DM est hallucinant », peut-on lire dans la story. « Cette saison, nous mettrons plus souvent ces comptes en lumière. »

Un screenshot d’un message reçu par Koeman après le match accompagnait ce texte. Un utilisateur du nom de Ramon a envoyé : « kk chien, ta kk mère, que tout ton kk arbre généalogique crève, kk pédé. »

Le message prend une dimension supplémentaire particulièrement douloureuse en raison de la situation privée de la famille Koeman. Bartina Koeman, la mère de Ronald junior, souffre d’un cancer du sein chronique.

Koeman a disputé l’intégralité de la rencontre samedi dans le but lors de la belle victoire de Telstar à Nimègue. Le club de Noord-Holland a frappé fort dès l’ouverture de la saison en s’imposant 1-2 contre le NEC. Koeman a reçu un carton jaune en fin de match pour gain de temps.







