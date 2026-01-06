Le fils de Carlo Ancelotti pour remplacer Xabi Alonso ?

Alonso aborde une semaine cruciale pour définir l'orientation de son projet, avec une demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid jeudi et une éventuelle finale contre l'Athletic Club ou Barcelone.

Selon les dernières informations, l'issue de cette rencontre pourrait être décisive pour l'avenir d'Alonso. La direction du Real Madrid souhaite en effet que leur série de quatre victoires consécutives se traduise par des performances et des résultats plus convaincants face à des adversaires de qualité. Un objectif qu'il devra très probablement atteindre sans Kylian Mbappé.

Davide Ancelotti junior, fils de Carlo Ancelotti, entraîneur de la saison dernière, a été aperçu au Bernabéu lors de la victoire 5-1 du Real Madrid contre le Betis Séville. Interrogé par Marca, il a expliqué qu'il était au stade en tant que supporter.

« Je suis en vacances et je suis venu soutenir le Real Madrid. Le porte-bonheur est là, il faut gagner. Je suis content de leur avoir porté chance », a-t-il plaisanté. « Je vais donner un coup de main à papa », a expliqué Ancelotti lorsqu'on l'a interrogé sur ses projets d'avenir, après avoir quitté son premier poste d'entraîneur à Botafogo, au Brésil, après six mois.

Le jeune Ancelotti était très apprécié durant son passage à Valdebebas, et même si la situation s'est dégradée vers la fin de son séjour, on disait souvent qu'il était responsable de l'essentiel du travail d'entraînement. On lui attribue également plusieurs innovations tactiques lors du second passage de son père au club. Il a cependant fait l'éloge de l'actuel entraîneur, Alonso, qu'il a côtoyé lors du premier passage de Carlo Ancelotti.

« Xabi est un entraîneur fantastique et une personne formidable. Je n'ai que des éloges à son égard car nous avons partagé de grands moments. Je lui souhaite, ainsi qu'au Real Madrid, le meilleur. »

Certains avaient suggéré qu'il pourrait être une solution intérimaire en cas de limogeage d'Alonso, mais interrogé directement à ce sujet, Davide Ancelotti a catégoriquement démenti cette hypothèse.

« Absolument pas. Je suis à une autre étape de ma carrière. Je suis simplement un supporter du Real Madrid et un ami de Xabi Alonso, c'est tout. »

Si le Real Madrid décidait de se séparer d'Alonso en cours de saison, le directeur sportif Santiago Solari et l'entraîneur du Castilla, Alvaro Arbeloa, seraient les remplaçants les plus probables.