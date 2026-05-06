Le Feyenoord souhaite intégrer l’ancien entraîneur adjoint de l’Ajax à son staff technique

Selon l'Algemeen Dagblad, le Feyenoord envisage d'intégrer Said Bakkati à son staff technique pour la saison prochaine. Le club de Rotterdam anticipe déjà d'éventuels changements à la tête de l'équipe première, où l'entraîneur Robin van Persie pourrait partir.

Au sein du club, le départ de l’entraîneur adjoint Etiënne Reijnen est sérieusement envisagé. Liverpool s’intéresse de nouveau à lui, séduit par l’ancien coach du Feyenoord, Arne Slot.

Il y a deux ans, les Reds s’étaient déjà intéressés à lui, mais il ne possédait pas encore les diplômes d’entraîneur nécessaires. Maintenant qu’il est sur le point de les obtenir, ce départ paraît plus probable.

Le club envisage aussi un possible départ de René Hake, courtisé par d’autres formations, et cherche donc activement à renforcer son staff technique.

Âgé de 44 ans, il est actuellement l’adjoint de Maurice Steijn au Sparta Rotterdam et collabore parallèlement avec les Jong Oranje sous la direction de Michael Reiziger.

L’entraîneur a déjà évolué au Feyenoord Stadium : il a fait partie du staff sous Jaap Stam, puis sous Dick Advocaat.

Sparta souhaite prolonger le contrat de Bakkati, qui arrive à échéance, mais Feyenoord est confiant dans son retour à Rotterdam-Sud.