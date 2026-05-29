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Milan, Italy, 10th May 2026. Marten De Roon of Atalanta leads his team mates to applaud the fans following the final whistle of the AC Milan vs Atalanta Serie A match at Giuseppe Meazza, Milan. Picture credit should read: Jonathan Moscrop Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club league player publications. SPI_056_JM_MILAN_ATALANTA SPI-4760-0056Imago
Jeroen van Poppel

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Le Feyenoord se dit confiant concernant un accord avec l'Atalanta

Feyenoord
Atalanta
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Vendredi, le Feyenoord a présenté le programme de sa préparation pour la saison 2026/27. L’adversaire du traditionnel match d’ouverture au stade De Kuip, prévu le dimanche 2 août, n’a pas encore été dévoilé.

Selon FR12, le club rotterdamois négocie activement pour attirer l’Atalanta Bergame et offrir ainsi à ses supporters une affiche alléchante.

Feyenoord se montre confiant quant à la finalisation de cet accord, qui lui permettrait d’offrir à ses supporters un adversaire de choix juste avant le coup d’envoi du nouvel exercice.

Finaliste malheureux de la Coupe d’Italie et septième de Serie A la saison passée, le club bergamasque figure depuis plusieurs années parmi le subtop du calcio et se distingue régulièrement sur la scène européenne.

Si un accord définitif n’est pas encore conclu, le club rotterdamois est confiant et espère rapidement finaliser les détails de cette rencontre inaugurale.

Comme le veut la tradition, cette rencontre marquera l’apogée de la campagne de préparation. Pour le staff technique, il s’agira de la dernière opportunité de peaufiner l’équipe dans des conditions réelles avant le coup d’envoi du nouvel exercice.

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