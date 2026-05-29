Le Feyenoord se dit confiant concernant un accord avec l'Atalanta

Vendredi, le Feyenoord a présenté le programme de sa préparation pour la saison 2026/27. L’adversaire du traditionnel match d’ouverture au stade De Kuip, prévu le dimanche 2 août, n’a pas encore été dévoilé.

Selon FR12, le club rotterdamois négocie activement pour attirer l’Atalanta Bergame et offrir ainsi à ses supporters une affiche alléchante.

Feyenoord se montre confiant quant à la finalisation de cet accord, qui lui permettrait d’offrir à ses supporters un adversaire de choix juste avant le coup d’envoi du nouvel exercice.

Finaliste malheureux de la Coupe d’Italie et septième de Serie A la saison passée, le club bergamasque figure depuis plusieurs années parmi le subtop du calcio et se distingue régulièrement sur la scène européenne.

Si un accord définitif n’est pas encore conclu, le club rotterdamois est confiant et espère rapidement finaliser les détails de cette rencontre inaugurale.

Comme le veut la tradition, cette rencontre marquera l’apogée de la campagne de préparation. Pour le staff technique, il s’agira de la dernière opportunité de peaufiner l’équipe dans des conditions réelles avant le coup d’envoi du nouvel exercice.