Adrie Poldervaart est nommé entraîneur de l’équipe U21 du Feyenoord, selon 1908. Âgé de 55 ans, le technicien, actuellement en lice pour le titre en deuxième division avec les Quick Boys, prendra les commandes du meilleur vivier du club rotterdamois la saison prochaine.

Il succède ainsi à Pascal Bosschaart (46 ans), qui s’engage avec le FC Dordrecht : au Krommedijk, il sera l’adjoint de son ami Dirk Kuijt.

Après avoir mené les Quick Boys vers un probable titre en Deuxième Division, il quittera le club à l’issue de la saison. Passé par De Graafschap et Excelsior comme entraîneur principal, il a également dirigé plusieurs formations amateurs.

Il a aussi été l’adjoint de Danny Buijs au FC Groningen puis au Fortuna Sittard. Le Feyenoord mise ainsi sur un technicien expérimenté, chargé de mener les moins de 21 ans en deuxième division.

L’ancien joueur du Feyenoord Thomas Buffel avait un temps été envisagé pour succéder à Bosschaart, mais c’est finalement Poldervaart qui a été choisi.

Bosschaart reste toutefois sous contrat avec le club de Rotterdam : il est simplement détaché auprès du club de la Keuken Kampioen Divisie jusqu’en milieu d’année 2028.

Sous la houlette de l’intérimaire Bosschaart, le club rotterdamois a d’ailleurs réalisé un parcours remarqué en Ligue des champions la saison passée, éliminant l’AC Milan en deux manches pour se hisser au tour suivant.