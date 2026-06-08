Le Feyenoord prend une décision surprenante concernant Giovanni van Bronckhorst

Selon l'Algemeen Dagblad, l'hypothèse d'un retour de Giovanni van Bronckhorst au Feyenoord est désormais écartée. L'ancien entraîneur et icône du club avait été évoqué ces dernières semaines pour un poste de direction au sein du club rotterdamois, mais Mikos Gouka, spécialiste du Feyenoord, indique que cette possibilité a pratiquement été abandonnée.

Après les récents changements au sein de la direction du club, une nouvelle organisation était recherchée, et le nom de l’ancien entraîneur avait été cité pour épauler le directeur technique Dévy Rigaux.

Selon l’AD, le commissaire Toon van Bodegom a bien approché son entourage, mais le club n’a pas donné suite.

La porte d’un retour semble ainsi définitivement se refermer pour l’ancien entraîneur à succès. Les dirigeants actuels auraient désormais une vision différente pour l’organisation.

Les équilibres de pouvoir au sein du club ont récemment basculé en faveur de la nouvelle direction : le directeur général Robert Eenhoorn et Rigaux détiennent désormais fermement les rênes de la politique sportive et organisationnelle.

Conscient de ces nouveaux équilibres, Van Bodegom estime désormais qu’il n’y a plus de place pour un poste sportif de premier plan au sein de l’organigramme actuel.

Pour Van Bronckhorst, cela signifie qu’un retour au stade De Kuip n’est pas d’actualité. L’ancien international, dont l’expérience et le statut auraient pu profiter au club, ne fait plus partie des plans.

Il n’est d’ailleurs pas envisagé pour prendre le poste d’entraîneur, laissé vacant après le départ de Robin van Persie.