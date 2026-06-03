Le Feyenoord fixe le prix de vente maximal de ce joueur à 10 millions d'euros

Selon le journaliste Mounir Boualin, Feyenoord exige entre huit et dix millions d’euros pour laisser partir Gjivai Zechiël cet été.

« Pour en revenir à Zechiël », débute Boualin dans son reportage sur le jeune joueur du Feyenoord. « Si ça ne marche pas, et que des clubs se montrent très intéressés, Feyenoord exigera alors une somme comprise entre huit et dix millions d’euros. C’est ce que m’ont indiqué mes sources. »

Selon le journaliste, les relations entre Robin van Persie et le jeune milieu de terrain n’ont pas toujours été au beau fixe : ce dernier a reconnu avoir parfois posé problème, avant de s’expliquer et de présenter ses excuses à l’entraîneur.

Lors de son passage chez les U19 du club, il peinait à s’imposer, car il était souvent appelé avec le groupe professionnel. « J’étais un fauteur de troubles et ce n’était pas vraiment agréable. Je pense que ce n’était absolument pas personnel, mais cela fait partie de votre maturation mentale. J’en ai aussi tiré des leçons. Van Persie m’en a parlé, environ trois fois. Je n’arrivais pas à me contrôler », a-t-il déclaré en décembre lors d’un entretien avec la NOS.

Le milieu de terrain de 22 ans a brillé sous les couleurs du FC Utrecht, participant à 50 rencontres toutes compétitions confondues (Eredivisie, Coupe de la Ligue et Europa League).

Prêté auparavant au Sparta Rotterdam, il disposera d’une chance équitable lors de la préparation de la nouvelle saison, comme l’a confirmé Van Persie il y a quelques semaines : « Tout le monde reconnaît qu’il a bien joué. Il aura une nouvelle chance. »

Le milieu de terrain, dont le contrat avec Feyenoord court jusqu’en milieu d’année 2028, est actuellement estimé à dix millions d’euros par Transfermarkt.