Le Feyenoord est furieux et exige une compensation financière immédiate

Le Feyenoord est très mécontent de l'attitude de la fédération slovaque. Leo Sauer s'est blessé pendant la trêve internationale et la saison est donc terminée pour l'attaquant. Au grand dam de l'entraîneur Robin van Persie et du directeur Dennis te Kloese.

Les Rotterdamois s'efforcent donc en coulisses de récupérer le salaire de Sauer auprès de la fédération slovaque. C'est ce que rapporte l'Algemeen Dagblad vendredi après-midi.

« Robin van Persie ne l'a pas dit, mais Feyenoord réclame le remboursement du salaire de Sauer à la fédération slovaque », peut-on lire dans le journal rotterdamois. L'attitude de la Slovaquie « dérange plus que tout » le club.

« Car Feyenoord avait clairement indiqué, par écrit et verbalement, que Sauer ne serait pas en mesure de débuter les matchs. Son temps de jeu devait se limiter à quelques minutes en tant que remplaçant. »

Le sélectionneur, Francesco Calzone, n’en a absolument pas tenu compte. Il a tout simplement aligné Sauer, ce qui a coûté cher à l’attaquant de vingt ans. Peu avant la mi-temps, il s’est déchiré un muscle : fin de saison.

Van Persie a été interrogé à ce sujet vendredi lors d’une conférence de presse. « C’est très décevant pour Leo et une situation difficile, également pour le sélectionneur de la Slovaquie, car ils disputaient un match très important », explique l’entraîneur principal.

« Tout le monde a les meilleures intentions, mais il n’avait joué qu’une demi-heure avec nous et voilà que la saison est terminée », se lamente Van Persie, qui ne peut désormais compter que sur Raheem Sterling, en difficulté, au poste d’ailier gauche.

Le directeur Te Kloese se montre « moins compréhensif », écrit le journal AD. « Il a fait remarquer à la fédération slovaque de football que, dans la période précédant le match, les dangers pour le joueur, qui s’était rendu dans son pays natal alors qu’il était loin d’être en pleine forme, avaient été largement soulignés. Et Feyenoord souhaite désormais obtenir une compensation financière. »

« Au début de la semaine, Te Kloese a également tenté d'inscrire cette question à l'ordre du jour de l'European Football Clubs. Sa proposition a été bien accueillie, car de nombreux clubs s'irritent de la facilité avec laquelle les équipes nationales traitent les joueurs. »