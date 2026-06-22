Le Feyenoord a trouvé un accord de principe pour recruter un attaquant

Nacho Ferri est sur le point de s’engager avec le Feyenoord. Selon FR12.nl, le club de Rotterdam a trouvé un accord de principe avec le KVC Westerlo concernant le transfert de l’attaquant espagnol de 21 ans. Le montant de la transaction n’a pas encore été dévoilé.

Les deux clubs ont trouvé un accord de principe et doivent désormais finaliser les derniers détails du transfert estival de l’attaquant, encore sous contrat pour trois saisons en Belgique. Ferri a déjà conclu un accord personnel avec Feyenoord.

Le jeune avant-centre (1,92 m) correspond au profil recherché par Feyenoord : puissant dans les airs, travailleur infatigable et adepte du jeu de transition. La saison passée, il a remporté 64 % de ses duels aériens, l’un des meilleurs taux de la Jupiler Pro League pour un joueur ayant disputé au moins 100 confrontations aériennes.

Westerlo l’a souvent utilisé comme point d’ancrage la saison passée, notamment grâce à ses qualités physiques. Selon Feyenoord, son style de jeu agressif et sa grande capacité de course correspondent à l’intensité visée pour l’exercice à venir.

L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst entend lui offrir l’opportunité de poursuivre sa progression au poste d’avant-centre. Le joueur dispose encore d’une marge de progression notable dans le domaine de la finition, lui qui a conclu l’exercice précédent avec onze buts en 37 matchs toutes compétitions confondues.

Recruté en 2025 par Westerlo pour 1,5 million d’euros auprès de l’Eintracht Francfort, il est aujourd’hui valorisé 6 millions d’euros par Transfermarkt.

Formé au Montaverner, au FC Ontinyent puis à l’UD Alzira, il avait rejoint Francfort en 2021 avant d’être cédé à Westerlo. Son arrivée n’est pas liée à l’avenir d’Ayase Ueda, courtisé par des clubs de Premier League et de Bundesliga.