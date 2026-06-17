Le Feyenoord a repéré un grand talent à l’étranger, mais la concurrence est rude

Dévy Rigaux s’active à constituer l’effectif du Feyenoord pour la saison à venir. Selon le journaliste Mounir Boualin, le directeur technique se concentre avant tout sur le renforcement du milieu de terrain du club de Rotterdam.

Le club néerlandais envisage ainsi de formuler une offre au Partizan Belgrade pour le milieu de terrain de 19 ans Ognjen Ugresic, déjà sélectionné avec l’équipe nationale serbe, toujours sous contrat pour quatre saisons et estimé à au moins dix millions d’euros par Transfermarkt.

Selon Boualin, le jeune talent serbe, déjà informé de l’intérêt du club néerlandais, doit encore décider si Feyenoord représente l’étape idéale pour la suite de sa carrière.

Toutefois, rien ne garantit que le jeune Serbe optera pour Rotterdam, puisque Newcastle United, Torino et l’Eintracht Francfort figurent aussi parmi ses prétendants pour ce mercato estival.

Parallèlement, le dirigeant travaille activement au recrutement de Charles Vanhoutte. Selon le journal belge Het Laatste Nieuws, Feyenoord et l’OGC Nice sont « à quelques détails près » d’un accord pour le transfert du milieu de terrain, estimé à environ six millions d’euros.

Âgé de 27 ans, Vanhoutte n’est resté qu’une saison à Nice, qui l’avait recruté l’été dernier pour environ six millions d’euros auprès de l’Union Saint-Gilles. Après avoir contribué de justesse au maintien du club azuréen, le milieu de terrain cherche désormais un nouveau défi.

Selon Boualin, le club anticipe d’éventuels départs de Hwang In-beom et de Jakub Moder, information également relayée par l’Algemeen Dagblad. Auteur d’un but lors de la Coupe du monde avec la Corée du Sud, Hwang a vu sa cote grimper, tandis que Moder pourrait être cédé en cas d’offre satisfaisante.