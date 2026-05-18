Le Feyenoord a officialisé l’arrivée du successeur de Dennis te Kloese

Selon Voetbal International, Dévy Rigaux est le nouveau directeur technique du Feyenoord. Âgé de 38 ans et ancien du Club Bruges,il succède à Dennis te Kloese, qui quittera bientôt le stade De Kuip après plus de quatre ans de service.

Il ne reste plus qu’à finaliser les dernières formalités administratives. Une fois celles-ci accomplies, Rigaux signera un contrat de trois ans avec le club rotterdamois. Le jeune Belge prendra alors en charge les prérogatives techniques de Te Kloese, lequel poursuivra sa carrière au CF Monterrey, au Mexique.

Outre les aspects techniques, Te Kloese supervisait également les affaires générales du club rotterdamois. Pour ce poste, le Feyenoord a jeté son dévolu sur Robert Eenhoorn, ex-directeur de l’AZ. Sa nomination ne devrait plus tarder.

Selon l’Algemeen Dagblad, le club est déjà « fondamentalement » d’accord avec lui. Fils de la ville, il figurait depuis longtemps sur la short-list et s’apprête donc à rejoindre le deuxième de l’Eredivisie.

Présent au Club Bruges depuis 2009, Rigaux y a commencé comme entraîneur des jeunes avant de devenir « directeur des affaires footballistiques ». Il s’apprête désormais à relever un nouveau défi de l’autre côté de la frontière.

Il ne sera toutefois présenté à Feyenoord qu’après le sacre officiel du Club Bruges, lequel n’est pas encore mathématiquement champion, mais dont le départ pour les Pays-Bas est acté.

Giovanni van Bronckhorst est pressenti pour épauler Rigaux. L’actuel adjoint de Liverpool connaît bien le futur directeur sportif, qui avait tenté de le recruter à Bruges lorsqu’il entraînait encore Feyenoord.