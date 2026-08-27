Le FC Twente doit interrompre soudainement son échauffement : match reporté

Le FC Twente a dû interrompre brutalement son échauffement avant le retour crucial contre le Qarabag FK jeudi soir. Un violent orage au-dessus de Bakou a contraint les joueurs à regagner les vestiaires peu avant le coup d’envoi.

La décision a été prise par l’arbitre norvégien Rohit Saggi. « Échauffement interrompu en raison d’un orage », a indiqué le FC Twente via ses canaux officiels. « Les joueurs ont dû interrompre l’échauffement. »

Selon les Tukkers, il n’était pas raisonnable de rester sur le terrain en raison des conditions météorologiques. « Un violent orage au-dessus de Bakou a conduit l’arbitre norvégien à renvoyer les équipes aux vestiaires. On ne sait pas encore combien de temps l’interruption durera. »

Le FC Twente devait débuter à 18 heures, heure néerlandaise, ce match retour des barrages de la Ligue Europa Conférence. L’équipe de l’entraîneur John van den Brom ne défend pas une position favorable en Azerbaïdjan, après la victoire 1-0 du Qarabag la semaine dernière à De Grolsch Veste.

La mission de Twente est donc claire. En cas de victoire par deux buts d’écart, les Tukkers se qualifieront pour la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence, tandis qu’un succès par un but d’écart entraînera une prolongation.

Van den Brom a procédé à deux changements dans son onze de départ pour ce match retour. Max Bruns et Younes Taha débutent, tandis qu’Aske Adelgaard et Marko Pjaca ont été relégués sur le banc par rapport au match aller.

Lars Unnerstall gardera les buts, avec Bart van Rooij, Robin Pröpper, Ruud Nijstad et Bruns en défense. Ramiz Zerrouki et Daouda Weidmann formeront le duo à la récupération, tandis que Daan Rots jouera à nouveau en numéro 10. Devant, Van den Brom a choisi Taha, Wout Weghorst et Sondre Ørjasæter.

Composition du FC Twente : Unnerstall ; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns ; Zerrouki, Rots, Weidmann ; Taha, Weghorst, Ørjasæter.





Mise à jour : Le FC Twente indique que le coup d’envoi du match a été retardé d’un quart d’heure. Le duel débutera désormais à 18 h 15.







