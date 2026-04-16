Le FC Twente bat l'Ajax grâce à une merveille de but signé Daouda Weidmann

Le match amical entre l’Ajax et le FC Twente s’est achevé jeudi après-midi sur le score de 0-1 en faveur des visiteurs. Daouda Weidmann a été le grand artisan de la rencontre en inscrivant un superbe but de loin.

Dans le onze de départ ajacide, la présence de Paul Reverson, en l’absence de Maarten Paes, constituait le principal fait marquant. Oscar García en a profité pour lancer plusieurs remplaçants, dont le capitaine Owen Wijndal, face à une formation de Twente largement rajeunie.

John van den Brom a offert à cinq jeunes talents, dont le gardien Sam Karssies et Lucas Vennegoor of Hesselink – fils de l’ancien international Jan – l’occasion de se distinguer.

Dès l’entame, les Tukkers ont imposé leur domination et une maîtrise collective supérieure sur la pelouse du Sportcomplex De Toekomst.

À la demi-heure de jeu, Guilherme Martinho Peixoto a éliminé Reverson, jusqu’alors brillant, mais son tir a heurté l’extérieur du poteau. Peu après, Daan Rots a à son tour trouvé le bois.

Les Amstellodamois n’ont réagi que dans le dernier quart d’heure de la première période : Oscar Gloukh, Ko Itakura et Maher Carrizo ont tenté leur chance, sans succès. Ce dernier, légèrement touché juste avant la mi-temps, a toutefois pu reprendre sa place après la pause.

En seconde période, le spectacle s’est raréfié. Youri Regeer, de retour après un mois d’absence pour blessure, a apporté un peu de vivacité, tout comme le jeune Mohammed Abdalla, entré en jeu à 16 ans seulement.

À la 82^e minute, un corner mal renvoyé est tombé dans les pieds de Weidmann, qui a décoché une frappe puissante laissant Reverson sans réaction : 0-1. Score final.

Composition de l’Ajax : Reverson ; Tomiyasu, Bouwman, Itakura, Wijndal ; Steur, Gloukh, Bounida ; Carrizo, Dolberg, Edvardsen.

Le onze de départ du FC Twente : Karssies, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer ; Kjølø, Verschueren, Weidmann ; Daan Rots, Vennegoor of Hesselink, Pjaca.