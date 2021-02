Le FC Nantes écarte trois joueurs, l'UNFP demande leur "réintégration immédiate"

Thomas Basila, Bridge Ndilu et Jean-Kevin Augustin ont été écartés du groupe professionnel du FC Nantes. L'UNFP a demandé leur "réintégration".

Arrivé au FC Nantes il y a quinze jours, Antoine Kombouaré n'a pas de temps à perdre. Et pour cause, le successeur de Raymond Domenech vient d'hériter d'un club à la dérive, classé à une très inquiétante 18ème place au classement. Si Nantes n'a pas encore perdu depuis son arrivée, la situation n'en reste pas moins alarmante.



PSG - Les prolongations de Neymar et Mbappé, la L1, le Barça... Leonardo fait le point

Et peu à peu, l'ancien coach du Paris Saint-Germain commence à imposer ses principes chez les Canaris. Mécontent de l'investissement de trois jours, il a pris la décision de les envoyer en réserve. Il s’agit du défenseur central Thomas Basila, de l’attaquant Bridge Ndilu et surtout de l’attaquant Jean-Kevin Augustin, recruté cet été et censé porter l'attaque des Canaris. Ces trois joueurs-là sont donc écartés du groupe professionnel et ne pourront pas oeuvrer pour tenter de maintenir le club en Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

Antoine Kombouaré s'explique, l'UNFP rétorque

Concernant Jean-Kevin Augustin, Antoine Kombouaré a expliqué les raisons de sa mise à l'écart dans les colonnes de L'Equipe. "À mon grand regret pour Jean-Kévin, il n'est pas prêt. Et il ne sera pas prêt non plus demain, parce qu'il est beaucoup trop en retard. (...) Il faut vraiment qu'il comprenne qu'aujourd'hui il est en grande difficulté. Lui et son entourage. Parce que c'est un message qui s'adresse aussi à son entourage", a ainsi prévenu le Kanak. Un message fort qui en dit long...

Toutefois, la méthode employée par le FC Nantes vis-à-vis de ces trois joueurs n'est pas du goût de l'UNFP, qui s'est empressée, via un communiqué, de demander leur réintégration. "Comme au FC Nantes, 32 joueurs ont été - ou sont encore pour 8 d’entre eux - privés du droit d’exercer leur métier depuis le début de la saison. L’UNFP rappelle les clubs au respect de la Charte et demande la réintégration immédiate des joueurs concernés", peut-on lire sur le compte Twitter de l'instance.

"Écartés du groupe pro auquel ils appartiennent, obligés de s’entraîner avec la réserve et parfois même seuls quand on leur en laisse le droit, ils se retrouvent de fait dans l’impossibilité de fournir la prestation de travail pour laquelle ils ont été embauchés, et qui est l’objet de leur contrat", précise ensuite le communiqué.