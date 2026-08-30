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Rian Rosendaal

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Le FC Barcelone recrute un attaquant d’Arsenal pour une bouchée de pain

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Le FC Barcelone est parvenu à un accord avec Arsenal pour le transfert de l’ailier Gabriel Jesus. C’est ce qu’a indiqué dimanche sur X l’expert du marché des transferts Fabrizio Romano avec son célèbre « here we go ».

Selon Romano, Arsenal va recevoir dix millions d’euros pour la vente de l’attaquant brésilien. Ce montant peut encore augmenter grâce aux bonus. La visite médicale est prévue pour lundi.

Arsenal a donné son autorisation à Gabriel Jesus pour se rendre à Barcelone afin de finaliser le transfert. Selon Mundo Deportivo, il va signer pour deux saisons avec le champion d’Espagne, avec une option pour une troisième année.

L’entraîneur Hansi Flick et le directeur technique Deco étaient déjà depuis quelque temps à la recherche d’un joueur au profil de Gabriel Jesus. L’attaquant recherché est donc désormais en route vers le Spotify Camp Nou.

Barcelone s’est séparé cet été de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford. Les postes vacants ont été comblés par Anthony Gordon, Karim Adeyemi et probablement aussi Gabriel Jesus.

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Arsenal avait déboursé plus de 50 millions d’euros en 2022 pour Gabriel Jesus, qui évoluait auparavant à Manchester City. La saison dernière, il a remporté le titre de champion avec le club londonien.

Gabriel Jesus est associé depuis quelque temps à un départ d’Arsenal, qui a recruté Christos Tzolis pour son attaque. Le Brésilien est encore sous contrat pour un an avec le champion en titre. 

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