Le FC Barcelone ne lâche pas Haaland

Difficile de penser qu'un club dans la situation financière de Barcelone irait chercher un joueur comme Erling Haaland, mais Joan Laporta est déterminé à trouver un moyen de le faire fonctionner.

Ce n'est un secret pour personne que le FC Barcelone a besoin de buts, et peu de joueurs en Europe les garantissent comme le fait Haaland.

L'attaquant du Borussia Dortmund est une cible de longue date pour Laporta et il rêve de le faire venir au Camp Nou depuis son retour à la présidence.

En raison de sa menace offensive, de son âge et de son profil, le FC Barcelone voit en Haaland un joueur parfait, dont il pourrait tirer d'énormes bénéfices, tant sur le terrain qu'en dehors. La partie la plus difficile, bien sûr, sera de conclure un accord pour arriver à ce stade.

On a beaucoup spéculé sur le fait que Haaland pourrait être disponible à la fin de la saison dans le cadre d'un accord à prix réduit, mais on dit toujours que ce chiffre se situe aux alentours de 70 millions d'euros. Ensuite, il y a le salaire du joueur et les honoraires que son agent, Mino Raiola, exigerait, et c'est sur ce dernier point que Laporta travaille.