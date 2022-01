Le FC Barcelone met la pression sur Ousmane Dembélé

Les négociations entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé n'avancent pas. En fin de contrat en juin prochain, l'international français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Et alors que l'optimisme était de rigueur et qu'une prolongation de contrat de cinq ans semblait proche, Ousmane Dembélé a finalement refusé la première offre du club catalan, le plaçant dos au mur, alors qu'il est désormais libre de signer avec le club de son choix pour la saison prochaine.

Présent en conférence de presse ce lundi pour la présentation de Ferran Torres, en compagnie du joueur et de son président, Joan Laporta, le directeur général du club, Mateu Alemany, s'est exprimé sur divers sujets, dont la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. Le directeur général du club catalan a mis la pression sur l'international français et son clan, semblant vouloir une décision définitive dans de brefs délais avant de passer à l'acte.

"Aucune réunion n'est prévue, malgré ce qui est sorti. Nous n'aimons pas expliquer notre timing. Il y a des contacts depuis cinq mois, nous discutons avec ses agents, et ils savent quelle est la situation du club. Nous avons été très patients. Nous voulons qu'il reste, il y a longtemps qu'il a une offre de prolongation. Ces agents savent que nous voulons qu'il reste, il a une offre et nous ne pouvons pas offrir plus. Il n'y aura plus de réunions et nous ne parlerons plus d'hypothèses. Ils connaissent tous les scénarios et nous attendons une réponse définitive pour prendre les mesures qui conviennent au club", a indiqué le directeur général du FC Barcelone.

Dembélé vendu ou en tribunes en cas d'échec des négociations

La dernière phrase du dirigeant du FC Barcelone laisse sous-entendre qu'en cas de refus de prolongation de contrat, l'international français risque de passer la seconde partie de saison en tribunes, comme cela a été évoqué ces derniers jours par TV3 et Diario AS. Une situation dommageable, d'autant plus que Xavi, nouvel entraîneur du Barça, compte sur l'international français et aimerait s'appuyer sur lui dans le temps. Avant la trêve hivernale, l'ancien milieu de terrain du Barça s'était montré optimiste concernant l'avenir d'Ousmane Dembélé.

"J'ai parlé hier à Ousmane Dembélé, j'ai eu un entretien individuel et je suis à nouveau positif. Il veut continuer, il est heureux ici. Je ne peux pas en dire plus. Son agent et le club doivent trouver un accord. Il connaît déjà le projet sportif et l'importance qu'il aura s'il reste avec nous. Je le vois heureux. Il lui manque le but, mais il génère et apporte beaucoup. C'est un joueur capable de faire la différence, de faire du un contre un, de marquer des buts. Je suis très clair avec lui et il est aussi très clair avec moi. Je suis sûr qu'il peut prolonger", avait affirmé Xavi.

Dembélé déçu par l'arrivée de Torres

Outre les prétentions salariales trop importantes d'Ousmane Dembélé pour le FC Barcelone qui empêchent la prolongation du Français, ce dernier aurait, selon les informations de Sport, mal pris le recrutement de Ferran Torres, un concurrent direct à son poste. Ousmane Dembélé et le FC Barcelone vont devoir mettre un petit peu d'eau dans leur vin s'ils veulent voir leur aventure commune se poursuivre au-delà de l'été prochain. Sinon, le Français aura l'embarras du choix pour la saison prochaine, mais risque de passer les six prochains mois en tribunes.