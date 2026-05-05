Le FC Barcelone entend devancer les cadors anglais dans la course à la pépite de la Premier League

À l'instar de quatre grands clubs anglais, le FC Barcelone s'est également lancé dans la course pour Eli Junior Kroupi, a annoncé Sky Sports mardi après-midi. L'attaquant de 19 ans de l'AFC Bournemouth connaît une première saison phénoménale en Premier League.

Polyvalent, l’attaquant peut jouer en pointe, en soutien ou sur l’aile gauche. Prêté par le FC Lorient, qui l’avait cédé 13 millions d’euros début 2025, il a immédiatement laissé une empreinte durable dans l’élite anglaise.

Barcelone suit le jeune international français depuis le début de la saison et le considère comme un talent prometteur à long terme.

Cet intérêt n’a rien d’étonnant : l’attaquant a déjà inscrit douze buts en Premier League cette saison, attirant également Manchester City, Chelsea, Manchester United et Liverpool.

Sous contrat avec les Cherries jusqu’en 2030, le joueur ne devrait pas être cédé si facilement, mais une éventuelle guerre des enchères pourrait changer la donne.

Jamais, auparavant, un adolescent n’avait inscrit plus de douze buts lors de sa première saison en Premier League. Avec son douzième but, marqué la semaine dernière contre Crystal Palace, il a égalé les performances de Robbie Fowler (Liverpool, 1993/94) et de Robbie Keane (Coventry City, 1999/00).

À trois journées de la fin de la saison de Premier League, Kroupi est virtuellement assuré de battre le record. Actuellement sixième, Bournemouth, qui vise une place européenne, doit encore se rendre à Fulham et à Nottingham Forest, puis recevoir Manchester City.