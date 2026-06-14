Le FC Barcelone a-t-il souffert de la défection de Bernardo Silva ?

La star portugaise Bernardo Silva s’apprête à rejoindre le Real Madrid cet été, son contrat avec Manchester City prenant fin.

Si son nom était régulièrement évoqué du côté du FC Barcelone, le Real Madrid est intervenu dans les discussions et a rapidement fait pencher la balance en sa faveur.

Selon Mundo Deportivo, le Barça ne considérait pas l’arrivée de Silva comme une priorité ni comme un investissement d’avenir, mais simplement comme une opportunité gratuite sur le marché.

Selon le quotidien, le club catalan n’a pas été déstabilisé par le refus du joueur d’accepter ses conditions, préférant se tourner vers le Real Madrid.

Par ailleurs, la carrière de Silva touche à son terme, même si des transferts comme celui de Lewandowski en 2022 s’étaient avérés payants.

Mundo Deportivo souligne toutefois que « la différence entre les deux dossiers tient au fait que, à l’époque, l’attaquant polonais constituait une solution à un vrai besoin dans l’effectif barcelonais, tandis que Bernardo Silva n’apporte aujourd’hui réponse à aucun problème, son poste étant déjà largement pourvu ».

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