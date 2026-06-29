Le FC Barcelone a officialisé la date de son premier match amical de la saison à venir

Barcelone entamera sa préparation pour la saison 2026-2027 par un match amical contre l'équipe d'Europa le 24 juillet prochain. Il s'agira du premier test des Catalans sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick, juste avant le départ en tournée estivale.

Selon le quotidien espagnol Marca, la rencontre se tiendra au stade Juan Gamper à huis clos, l’horaire précis étant encore à confirmer. Il s’agira du premier match amical de la pré-saison pour le club catalan.

Le groupe catalan doit entamer officiellement sa préparation le 13 juillet par les examens médicaux de rigueur, puis par les premières séances d’entraînement, même si plusieurs joueurs manqueront les premiers jours en raison de leur participation à la Coupe du monde 2026.

Cette opposition intervient à l’issue d’une saison remarquable pour l’Europa, qui a brillé en troisième division espagnole avant de voir son parcours s’arrêter en barrages d’accession à la D2 face à la réserve du Celta Vigo.

Cette affiche revêt aussi une dimension historique : la dernière confrontation remonte à mai 1998, en finale de la Coupe de Catalogne, et s’était conclue par un match nul 1-1 avant que l’Eurupa ne l’emporte aux tirs au but.

Après quelques jours de travail au centre Joan Gamper, le groupe prendra la direction de l’Angleterre le 27 juillet pour un stage au centre national de Saint George’s Park, puis affrontera Birmingham City en amical le 31 juillet, toujours dans le cadre de sa préparation estivale.