Le Fair-Play Financier frappe encore le Barça

Ces dernières semaines, le FC Barcelone a réussi à lier plusieurs joueurs importants par de nouveaux contrats, et d’autres accords sont en cours.

Plus tôt cette semaine, Pau Cubarsi a rejoint Ronald Araujo, Pedri et Gavi en promettant son avenir aux géants catalans, et bientôt, des démarches seront entreprises pour finaliser les termes de contrats avec des joueurs comme Lamine Yamal et Raphinha.

L’un des joueurs qui fait partie du « plan de renouvellement » du club est Inigo Martinez. Le défenseur vétéran a connu une excellente saison jusqu’à présent, et son contrat actuel devant expirer fin juin, des travaux sont déjà en cours pour s’assurer qu’il prolonge son séjour de 12 mois supplémentaires.

Martinez est sur le point d’activer une clause de prolongation automatique d’un an dans son contrat, mais avant que cela n’entre en vigueur, Barcelone travaille à un accord de renouvellement, afin d’éviter tout risque. Le processus est pratiquement terminé, mais la finalisation est retardée par le Fair Play Financier, selon Marca.

Les renouvellements d’Araujo, Pedri, Gavi et Cubarsi ont laissé très peu de place dans la masse salariale du Barça, et par conséquent, il n’y a pas assez de marge pour prolonger Martinez. Cela signifie que le danger commence à se faire sentir, ce qui est la dernière chose dont les dirigeants du club ont besoin.

En raison de la situation, Barcelone travaille actuellement sur différentes formules pour s’assurer que le nouveau contrat de Martinez sera enregistré auprès de la Liga, ce qui lui permettra de jouer sans problème. Les dirigeants de la ligue ont été informés de la situation et des contacts réguliers sont en cours.

Il est tout à fait logique que Barcelone conserve les services de Martinez pour au moins une saison supplémentaire. Il a été un excellent joueur aux côtés de Cubarsi en défense centrale, et malgré le fait qu’il soit en fin de carrière, il semble toujours aussi affûté.