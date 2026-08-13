L’Ajax s’est qualifié pour les barrages de la Ligue Conférence. Les Amstellodamois n’ont absolument pas convaincu jeudi soir au troisième tour préliminaire et ont concédé le nul 2-2 sur la pelouse de Shelbourne FC, en Irlande. L’Ajax avait toutefois remporté le match aller 3-1 la semaine dernière, ce qui lui permet malgré tout de poursuivre sa route. En barrages, l’équipe de l’entraîneur Míchel Sánchez affrontera le club suisse du FC Sion.

Míchel a notamment choisi de remplacer dans les buts Marc ter Stegen, qui n’était pas encore totalement apte à enchaîner un match, par Maarten Paes. Julian Brandt, lui, fêtait sa première titularisation. Le trio offensif était composé d’Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo et Maher Carrizo. Mika Godts, convoité par le Paris Saint-Germain, a débuté sur le banc.

Les deux équipes ont entamé la rencontre prudemment, mais l’Ajax s’est peu à peu rapproché de l’ouverture du score. D’abord, Carrizo a vu sa frappe passer à côté, puis Anton Gaaei a touché l’extérieur du poteau peu après.

Après vingt minutes, le score est finalement passé à 0-1. À la suite d’un corner joué à deux, Julian Brandt a adressé un centre puissant, que personne n’a touché avant qu’il ne termine au fond des filets.

Mais l’Ajax n’a pas longtemps pu profiter de cet avantage. Une frappe lointaine déviée d’Evan Caffrey a eu raison de Maarten Paes : 1-1. Ensuite, Paes a empêché Rodrigo Freitas de donner l’avantage aux Irlandais de la tête.

À l’approche de la pause, l’Ajax a de nouveau un peu plus repris le contrôle du match. Le gardien Eddie Beach a encore répondu à une tentative d’Owen Wijndal, mais il n’a rien pu faire sur une frappe surpuissante de Gaaei : 2-1.

En seconde période, l’Ajax n’a absolument pas convaincu. Il a laissé le jeu à Shelbourne et s’en est parfois bien sorti. Notamment quand Milan Mbeng a poussé le ballon au fond au second poteau : pour une position de hors-jeu, le but a été refusé après intervention de la VAR.

Juste avant la fin, Shelbourne est tout de même revenu à 2-2. Le remplaçant Sean Moore a effacé Caio Henrique avant d’envoyer l’égalisation méritée dans la lucarne opposée. Ce fut aussi le score final, ce qui permet à l’Ajax de pousser un soupir de soulagement.

L’Ajax affrontera donc Sion en barrages, disputés les jeudis 20 et 27 août. Le quatrième du dernier exercice du championnat suisse a éliminé l’Arménien du FC Noah, sur le score cumulé de 4-3. L’Ajax jouera d’abord à l’extérieur, puis à domicile une semaine plus tard.