Le drôle de conseil de Domenech à Zidane

Alors que des révélations ont été faites sur la volonté de Zidane de reprendre la Juventus, Domenech s'est permis de lui donner un drôle de conseil.

Ce vendredi, le futur de Zinédine Zidane sur un banc de touche a pris un fameux coup d'accélérateur. En négociations depuis plusieurs semaines, les contacts intensifs entre l'entraîneur français et le club italien de la Juventus ont été révélés un peu partout dans la presse. Et si cette association semble évidente pour la grande majorité des observateurs, Raymond Domenech n'est pas de cet avis. Il s'est même permis de donner un drôle de conseil à Zizou.

Zidane-Juventus, une histoire trop facile pour Domenech

Si Zinédine Zidane et la Juventus sont en effet très proches depuis plusieurs semaines, ce n'est pas la première fois que les deux parties se draguent ouvertement. En 2019 déjà, l'ancien meneur de jeu français s'était rendu à Turin pour préparer son arrivée chez la Vieille Dame avant que Florentino Perez ne le rappelle finalement au Real Madrid. Mais cette fois, rien ne semble plus pouvoir empêcher les deux âmes soeurs de se retrouver, si ce n'est les finances compliquées de la Juventus et le besoin de limoger Massimiliano Allegri pour faire de la place.

Pour tous les observateurs, l'association entre l'ancien meneur de jeu de l'Équipe de France et l'équipe turinoise dont il a revêtu le maillot entre 1996 et 2001 est une évidence tant Zizou a besoin de se sentir spécial ou d'entretenir un lien fort avec l'équipe qu'il dirige. Une arrivée à Turin lui offrirait également la possibilité d'avoir les mains libres, du temps et de l'emprise sur son vestiaire. Soit tout ce qui a permis ses succès retentissants au Real Madrid.

Mais comme toujours, il existe un contradicteur pour considérer ce choix comme le mauvais. Cette fois-ci, c'est Raymond Domenech qui s'en charge. Selon l'ancien sélectionneur des Bleus, « le PSG, ce serait plus ambitieux que la Juventus car il y a plus de choses à faire. À la Juve, il arrive et sait comment ça marche, il sait qu'il n'aurait pas de soucis. Il finira parmi les 3 premiers d'Italie et jouera la Coupe d'Europe. Mais à Paris, il y a tout à faire. Reprendre la main, construire quelque chose et surtout réussir. Tous ceux qui sont passés par ce club ont échoué, donc réussir au PSG c'est un projet ambitieux. » Pas sûr que cet argument suffira à convaincre Zizou de rejoindre un club parisien qu'il a déjà refusé plusieurs fois.