On connait la priorité de Zinédine Zidane

Après de nombreux mois dans l'indécision, Zinédine Zidane a enfin choisi quelle était sa priorité. Et tout pourrait désormais aller très vite.

Selon RMC Sport, Zinédine Zidane aurait accéléré son processus de retour sur un banc de touche après avoir longuement réfléchi à son avenir sportif et aux opportunités qui s'offraient à lui. Promis à l'Équipe de France il y a quelques mois, l'ancien entraîneur du Real Madrid avait finalement essuyé un refus suite à la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Zizou, qui avait jusqu'alors tout refusé, dont le PSG, pour se préserver pour l'équipe nationale s'est alors retrouvé sans poste et sans offre. Est alors venu le temps de la réflexion pour ZZ pour savoir de quoi serait fait son avenir. La décision semble cette fois enfin prise et on connaît la priorité absolue du Français.

Enfin la bonne pour la Juventus?

La dernière fois que Zinédine Zidane était entraîneur, c'était le 27 mai 2021, jour de l'annonce de son départ du Real Madrid pour prendre du recul sur la fonction et profiter de sa famille. Près de deux ans plus tard, Zizou est toujours sans club et a vu son objectif de sélection française s'envoler cet hiver. Lui qui avait tout refusé pour prendre la tête des Bleus a dû revoir sa stratégie de fond en comble : doit-il continuer à rester libre jusqu'à la fin de séjour de Didier Deschamps ou prendre un club en mains au risque de ne plus être libre au départ de DD? La réflexion a pris du temps mais elle est désormais terminée : Zinédine Zidane veut la Juventus.

Après son premier départ du Real Madrid, en mai 2018, Zizou décide de couper les ponts avec le monde du football pour quelques mois. Mais au début de l'année 2019, la Juventus vient frapper à sa porte. Pavel Nedved, vice-président, et Fabio Paratici, directeur sportif, souhaitent tourner la page Massimiliano Allegri, fortement critiqué en interne comme par les supporters. En mars, les discussions sont tellement avancées que l'ancien joueur de la Juventus est présent à Turin et que ses proches collaborateurs préparent leur déménagement. Mais un événement pas tout changer : un coup de fil de Florentino Perez qui lui demande de rentrer à Madrid. ZZ abandonne le projet turinois et retourne en Espagne.

Une volonté réciproque, mais...

Cette fois, la donne a changé. Malgré les doutes quant au futur de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, Zidane n'envisagerait pas un troisième retour du côté du Real et se sent prêt à reprendre le chemin du banc de touche. Plus encore, le Français souhaiterait ardemment relancer le projet turinois pour une association progressive et sur le long terme. Plus qu'une envie, c'est même sa priorité absolue. Mais si l'intérêt est réciproque, la situation pour y parvenir est loin d'être simple.

Déjà, la Juventus est sous le coup d'une régularisation financière qui l'empêche de dépenser comme elle veut et l'oblige à assainir ses comptes. La signature de Zinédine Zidane ne se fera pas sans un beau chèque à la clé, ce qui forcerait le club à se séparer de plusieurs joueurs au salaire important. Soit une perte sportive certaine à l'heure où la Vieille Dame dispose de l'un des effectifs les plus faibles de son histoire récente. Mais plus encore, Massimiliano Allegri, le coach actuel, dispose d'un contrat jusqu'en 2025 à Turin dont la résiliation devrait coûter plus de 20M au club piémontais. Soit une nouvelle perte financière importante qu'il faudra amortir. Suffisant pour faire reculer Zidane? Non, mais peut-être suffisant pour la Juventus pour faire annuler un projet trop coûteux.