La Juventus a réglé de manière surprenante le dossier du gardien de but, après avoir détourné sa boussole de l'Argentin Emiliano Martinez vers l'Italien Guglielmo Vicario, gardien de Tottenham, dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat.

Le réseau « talkSPORT » a révélé que la Vieille Dame était parvenue à un accord avec Tottenham pour le prêt de l'international italien contre 8,5 millions de livres sterling comme montant d'achat définitif, permettant à Vicario de retrouver le Calcio après deux ans dans le nord de Londres.

La démarche rapide de la Juventus est intervenue après l'effondrement des négociations pour le recrutement de Martinez en provenance d'Aston Villa. En effet, malgré la volonté affichée du champion du monde 2022 de partir et de rejoindre le champion d'Europe historique, le désaccord financier a mis fin à l'affaire, Villa exigeant 8,5 millions de livres comme montant fixe, tandis que la Juventus s'est contentée d'une offre de 6 millions, à laquelle s'ajoutaient 2,5 millions de bonus.

L'hésitation de la direction turinoise a été renforcée par l'état physique du gardien argentin, qui souffre d'une fracture au doigt subie lors de l'échauffement précédant la finale de la Ligue Europa face à Fribourg en mai. Il s'agit d'une blessure avec laquelle Martinez lui-même a reconnu avoir joué dans la douleur tout au long de la Coupe du monde, évitant de se faire opérer malgré les recommandations des médecins qui la jugeaient nécessaire.

En revanche, Vicario (29 ans) était sorti des plans de Tottenham après avoir perdu sa place de titulaire au profit du Tchèque Antonin Kinsky, qui a disputé les sept derniers matches de Premier League après que l'Italien s'est soumis à une opération d'une hernie en mars dernier. Il a conservé sa place, même dans la lutte de l'équipe pour éviter la relégation, sur décision de l'entraîneur.

Vicario était proche d'un transfert à l'Inter Milan après s'être entendu sur les conditions personnelles, mais le champion d'Italie a préféré recruter Ivan Provedel de la Lazio, ouvrant ainsi la porte à la Juventus pour boucler l'affaire.

Martinez se retrouve désormais face à un avenir incertain à Villa Park, alors que l'équipe d'Unai Emery est proche de recruter le Japonais Zion Suzuki, gardien de Parme.