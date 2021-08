Le dix de Messi ? Agüero n'a pas osé

"El Kun" n'a pas osé prendre le dix de Leo Messi au Barça, malgré la proposition de Gerard Pique.

L'héritage de Lionel Messi est important au FC Barcelone, et cela encore plus clair quand on constate que personne ne veut prendre son légendaire maillot n°10.

Sergio Agüero , ami proche du nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, a confirmé que ce ne sera pas lui, puisqu'il a annoncé qu'il porterait le n°19.

"Personne ne portera le numéro 10, non ? Personne n'est assez courageux", a déclaré l'influenceur Ibai Llanos dans un stream Twitch avec le défenseur du Barça Gerard Piqué.

"Eh bien, je pense que quelqu'un devra le faire, j'ai dit à Kun de le porter, mais il n'est pas sûr", a répondu Piqué.

Mais, via une publication sur les réseaux sociaux, Agüero a confirmé qu'il avait ignoré la suggestion de Pique.

Il va néanmoins encore falloir attendre un petit moment avant de voir Sergio Agüero porter le maillot du Barça. Absent lors du Trophée Joan Gamper contre la Juve (victoire 3-0 des hommes de Ronald Koeman), l'attaquant argentin souffre du mollet droit et va donc manquer de longues semaines de compétition, comme l'a fait savoir le club catalan.