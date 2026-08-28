Le Real Madrid a réussi à conclure une nouvelle opération pour renforcer son projet dédié aux jeunes talents, après avoir trouvé un accord avec Grenade pour le prêt de l'attaquant marocain Rayan Zeneiby la saison prochaine, une démarche qui offre au jeune joueur une nouvelle occasion de faire ses preuves au sein de l'un des plus grands clubs d'Europe.

Selon l'annonce du club de Grenade, ce dernier a prolongé le contrat de Zeneiby jusqu'au 30 juin 2029, avec une option de prolongation de deux saisons supplémentaires en fonction de la réalisation d'un certain nombre d'objectifs sportifs, avant de trouver dans le même temps un accord avec le Real Madrid concernant le prêt du joueur pour la saison 2026-2027, où il rejoindra les rangs du Real Madrid Castilla.

Âgé de 19 ans, Zeneiby est considéré comme l'un des talents les plus en vue issus de l'académie de Grenade ces derniers temps. Il est également perçu comme l'un des attaquants les plus prometteurs du football africain, ce qui a poussé le Real Madrid à agir pour le recruter et lui offrir l'occasion de se développer au sein de son équipe réserve.

Cette opération intervient alors que Zeneiby participe actuellement avec la sélection marocaine des moins de 20 ans aux Jeux méditerranéens 2026, avant d'entamer, à l'issue de sa participation internationale, une nouvelle expérience sous le maillot du Real Madrid Castilla.

L'attaquant marocain était arrivé à Grenade l'été dernier, avant de réussir, au cours de la saison, à effectuer sa première apparition avec l'équipe première en deuxième division. Il a également pris part à la préparation de la nouvelle saison sous la direction de l'entraîneur José Rojo « Pacheta », avant de quitter l'équipe pour rejoindre la sélection de son pays.

Zeneiby est le deuxième joueur à quitter Grenade pour le Real Madrid en l'espace de quelques jours, après le défenseur ghanéen Oscar Nassi, qui a lui aussi rejoint les rangs de l'équipe réserve, dans une démarche qui traduit l'intérêt du club madrilène pour les jeunes talents de Grenade.

Avec son transfert vers le « Castilla », l'attaquant marocain entame une nouvelle étape de sa carrière, avec une occasion précieuse de se développer et d'acquérir de l'expérience au sein du système du Real Madrid, en attendant qu'il prouve sa capacité à se faire une place à l'avenir parmi les cadres du club madrilène.