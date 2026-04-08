Le dernier espoir… Le spectre de Zidane hante le Real Madrid

Le Real Madrid est sur le point de terminer la saison sans titre, après avoir frôlé l'élimination en quarts de finale de la Ligue des champions.

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 mardi soir au stade Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid, faisant ainsi un pas important vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions et affrontera le vainqueur du match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.

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Le journal espagnol « Marca » a indiqué que le Real Madrid se dirigeait vers une saison sans titre, ce qui ne s'est pas produit depuis la saison 2020-2021.

Elle ajoute que la saison 2025-2026 pourrait entrer dans l'histoire sombre du Real Madrid, car l'équipe n'a pas terminé une saison sans titre depuis la saison 2020-2021, la deuxième saison de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur.

Au cours de cette saison, marquée par l’impact de la pandémie de coronavirus, le Real Madrid a terminé deuxième de la Liga (après la victoire de l’Atlético de Madrid) et a atteint les demi-finales de la Ligue des champions, où il a été éliminé par Chelsea.

Quant à ses performances dans les autres compétitions de coupe, elles ont été décevantes : une défaite en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne face à l'Athletic Bilbao, et une élimination dès le premier tour de la Coupe du Roi par Alcoyano.

De son côté, le Real Madrid occupe la deuxième place du classement de la Liga cette saison, à 7 points du leader Barcelone. Il a également perdu la finale de la Supercoupe d'Espagne face à son rival catalan, et a été éliminé prématurément de la Coupe du Roi en huitièmes de finale face à Albacete.

Le dernier espoir réside dans la victoire du Real Madrid face à son hôte, le Bayern Munich, à l'Allianz Arena, afin de poursuivre son parcours en Ligue des champions.

Mais si la défaite du Real Madrid en Allemagne et son élimination de la compétition européenne se confirmaient, la saison 2025-2026 viendrait prolonger une saison 2024-2025 tout aussi décevante en termes de titres, année durant laquelle le Real Madrid n'a disputé que sept compétitions, et n'a remporté que la Supercoupe d'Europe et la Coupe intercontinentale, ce qui a finalement conduit au départ de Carlo Ancelotti du banc des Merengues.