Al-Hilal a refermé l'un des plus longs chapitres de l'histoire de ses joueurs marquants, après avoir mis fin à sa collaboration avec le défenseur Ali Al-Bulaihi, au terme d'un parcours qui aura duré neuf ans.

Al-Hilal a annoncé, via son compte sur la plateforme « X » dans les premières heures de la matinée de mardi, la signature d'un accord contractuel de résiliation avec Al-Bulaihi. Le joueur ne fait ainsi officiellement plus partie de l'effectif du club « bleu », alors même qu'il lui restait une saison de contrat.

Dans un communiqué officiel publié sur son site officiel, Al-Hilal a écrit : « Le conseil d'administration de la société du club Al-Hilal, présidé par Son Altesse le prince Nawaf ben Saad, a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à Son Altesse Royale le prince Al-Walid ben Talal, pour avoir pris en charge le montant de l'accord contractuel de résiliation conclu avec le joueur de l'équipe première de football d'Al-Hilal, Ali Al-Bulaihi. »

Il a ajouté : « Le conseil d'administration a exprimé sa profonde reconnaissance à Son Altesse pour ses positions en faveur d'Al-Hilal et ses contributions continues au parcours du club à ses différentes étapes, soulignant que les initiatives de Son Altesse s'inscrivent dans le prolongement d'une relation historique solide avec Al-Hilal, et d'un soutien constant à son parcours et à ses ambitions. »

Al-Bulaihi avait rejoint Al-Hilal à l'été 2017 en provenance d'Al-Fateh, et il a poursuivi son aventure avec l'équipe jusqu'à l'été actuel. La seconde moitié de la saison dernière a été marquée par son transfert à Al-Shabab sous forme de prêt d'une durée de six mois.

Le prêt du défenseur est intervenu après qu'il fut écarté des plans de l'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, qui ne souhaitait pas compter sur lui.

L'ancien international avait été exclu du stage de préparation d'Al-Hilal en Autriche, avant d'effectuer ses entraînements de manière individuelle, à l'écart du groupe, au cours de la dernière période.

Au cours de son parcours avec Al-Hilal, Al-Bulaihi a disputé 263 matches toutes compétitions confondues, inscrit 23 buts et contribué à la conquête de 14 titres, selon Asharq Al-Awsat.

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