Le dérapage incontrôlé du frère de Leo Messi

En plus d'être l'un, sinon le meilleur joueur de l'histoire du club, Lionel Messi est l'un des fils préférés du FC Barcelone.

L'Argentin est adoré par de nombreux dirigeants du club, mais surtout par les supporters des Blaugrana.

En plus d'être un homme du Barça, Messi est aussi un homme de famille. Il a sa femme Antonella Roccuzzo, et ses fils Thiago, Mateo et Ciro, ainsi que son père Jorge et sa mère Celia. Messi a également trois frères et sœurs : Maria, Rodrigo et Matias, et c'est ce dernier qui fait parler de lui dans les médias.

Le neveu de Messi, Tomi, était en streaming sur Twitch avec Matias, entre autres, et le groupe a commencé à parler de Barcelone. Matias s'est lancé dans une tirade sur le club, dans laquelle il s'en est notamment pris au président Joan Laporta.

Le Barça est connu grâce à Messi

"J'ai une coupure de presse de SPORT collée chez moi qui dit : 'Messi devrait revenir à Barcelone' ; et j'ai sous-titré : 'hahahaha, on ne va pas revenir à Barcelone, et si on le fait, on va faire un bon nettoyage'. Parmi eux, virer Joan Laporta".

"Les gens (à Barcelone) ne l'ont pas soutenu. Les gens auraient dû sortir pour faire une marche ou autre, laisser Laporta partir et Messi rester. Les Espagnols sont des traîtres. Je vous le dis parce que je veux que cela sorte de nos tripes et ne pas écouter des choses qui ne sont pas vraies."

Messi a joué pour le FC Barcelone pendant 21 ans, et Matias pense que les Blaugrana ne seraient pas aussi populaires qu'ils le sont maintenant sans l'influence de son frère.

"(Je pense) que Barcelone s'est fait connaître grâce à Messi. Avant, personne ne les connaissait. Quiconque a eu la chance d'aller à Barcelone et de voir le musée, vous pouvez voir que le musée, c'est Messi."

On se demande ce que le frère superstar de Matias a à dire sur les commentaires de ses frères et sœurs, mais le FC Barcelone et Laporta risquent d'être furieux de ses propos.