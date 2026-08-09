Le dossier de la star du Barça Marc Casadó est au cœur des préoccupations d'Al-Ahli d'Arabie saoudite, ces derniers jours, après que le club s'est montré plus ouvert à agir pour boucler l'opération, en parallèle du changement des circonstances entourant l'avenir du joueur au sein du club catalan.

Casadó ne figurait pas parmi les options d'Al-Ahli durant la période de l'ancien entraîneur Matthias Jaissle, mais avec le départ de ce dernier, la position du club a totalement changé.

Selon le journaliste saoudien Khaled Al-Zahrani : « L'agent du joueur espagnol Marc Casadó est le Portugais Jorge Mendes. Le joueur n'était absolument pas une option pour Al-Ahli tant que Matthias Jaissle était en place ; le directeur sportif (d'Al-Ahli) Roi Pedro l'a proposé au nouvel entraîneur et le contact a commencé. »

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Les probabilités d'un départ de Casadó du Barça se sont renforcées après son écartement de la liste de l'équipe lors de son dernier déplacement en Italie, aux côtés de Roony Bardghji, une décision que Hansi Flick a précisé avoir prise en concertation avec la direction du club.

Flick a déclaré que déterminer l'avenir de Casadó et de Bardghji n'a pas été chose facile, affirmant qu'il avait discuté de la situation des joueurs avec eux à la fin de la saison et durant la période actuelle, soulignant que les décisions relatives à leur avenir concernent à la fois le club et le staff technique.

Cela intervient dans un contexte d'intérêt saoudien pour le joueur, Al-Hilal s'étant déjà positionné sur le dossier avant qu'Al-Ahli ne bouge pour se renseigner sur la possibilité de le recruter, selon ce qu'avait rapporté le journaliste Sacha Tavolieri, plus tôt.

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