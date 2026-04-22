Le départ d’une star du PSV semble imminent : « Je veux continuer à me lancer des défis. »

Sergiño Dest s’apprête à quitter le PSV. Selon ses déclarations dans le podcast « Buitenspel » de la NOS, l’arrière droit américain entame ses derniers mois au club néerlandais.

Le club néerlandais l’avait d’abord accueilli en prêt en provenance du FC Barcelone avant de le recruter définitivement en 2024.

Sous contrat à Eindhoven jusqu’en milieu d’année 2028, le latéral droit de 25 ans ne devrait pas aller au terme de cet engagement.

Le latéral droit de 25 ans se dit prêt à franchir un cap : « Je considère que le PSV est un club exceptionnel, donc toute offre d’un autre club devra être particulièrement séduisante. Je souhaite continuer à me fixer de nouveaux défis. »

« Cela tient aussi à l’Eredivisie. Je veux pouvoir me transcender chaque semaine dans un championnat plus relevé et me frotter aux meilleurs », explique Dest.

L’international américain (37 sélections) avoue toutefois ne pas encore savoir où son avenir l’emmènera : « Rien n’est concret pour le moment, tout cela reste lointain. »

Évalué à 18 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur polyvalent a également porté les couleurs de l’Ajax, du Barça et de l’AC Milan.