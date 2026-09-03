Le défenseur du Real Madrid Raúl Asencio a été condamné pour conduite en état d’ivresse. Par ailleurs, il est toujours dans l’attente d’un procès en raison de soupçons de diffusion sans autorisation d’une vidéo à caractère sexuel.

Une source judiciaire a confirmé à l’agence de presse AFP qu’Asencio a été reconnu coupable à la suite d’un incident survenu le 16 août à Gran Canaria. Selon le tribunal, le défenseur central avait plus de trois fois le taux d’alcool légalement autorisé dans le sang.

En Espagne, la limite est fixée à 0,5 gramme d’alcool par litre de sang pour la plupart des automobilistes. Le tribunal a donc jugé que l’Espagnol de 23 ans devait payer une amende de 14 400 euros et se voyait retirer son permis de conduire pendant huit mois.

Au moment de l’incident, Asencio ne faisait pas partie du groupe du Real Madrid. Le défenseur travaillait à son rétablissement après une blessure à la cuisse contractée à la fin du mois de juillet.

Les ennuis judiciaires d’Asencio ne sont toutefois pas terminés. Le défenseur doit de nouveau comparaître devant le tribunal cette semaine à Gran Canaria. Dans cette affaire, il est accusé d’avoir diffusé sans autorisation une vidéo à caractère sexuel datant de 2023, sur laquelle apparaîtrait notamment une mineure.

Trois anciens jeunes joueurs du Real Madrid ont également été inculpés dans cette affaire. Ils sont accusés d’avoir enregistré et diffusé les images en question. Le procès est prévu les 3, 4 et 7 septembre.